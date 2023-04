Vivid Sydney 2023 wartet mit bis dato umfangreichstem Programm auf

Lighting of the Sails – Vivid Sydney – Sydney Opera House

Die größte Veranstaltung Australiens und der Pionier der lichtbasierten Kunst- und Kulturfestivals in der Asien-Pazifik-Region hat einige der innovativsten Künstler, talentiertesten Musikschaffenden und Vordenker der Welt als Teil seines Programms für das Jahr 2023 zusammengebracht, das auch den bedeutsamen Beitrag der Völker und Kulturen der First Nations zur Kulturbranche würdigt.

Das diesjährige Motto „Vivid Sydney, Naturally“ wurde von Mutter Natur, der Meisterin aller Schöpfer, inspiriert und spiegelt sich in allen über 300 Aktivitäten und Veranstaltungen des 23-tägigen Programms wider.

Bei der für den Vivid Sydney Light Walk charakteristischen Lighting of the Sails des Sydney Opera House werden die strahlenden Werke eines der berühmtesten australischen Künstler, John Olsen, zum Leben erweckt – eine spektakuläre Hommage an dessen über 60 Jahre umspannende Karriere als Künstler. Life Enlivened (2023) wird Olsens beeindruckendes Wandgemälde Salute to Five Bells (1971–73), das eigens für das Northern Foyer der Concert Hall des Sydney Opera House in Auftrag gegeben wurde, sowie weitere Kunstwerke umfassen, die Olsens Faszination für Australiens Landschaften und Natur zum Ausdruck bringen.

Das Programm von Vivid LIVE at Sydney Opera House umfasst über 40 australische und internationale Künstler. José González, Yaeji, Ella Mai, Cat Power, Devonté Hynes und viele andere werden im Rahmen eines von Ben Marshall, Head of Contemporary Music des Sydney Opera House, kuratierten Programms auf den Bühnen des weltberühmten Gebäudes auftreten.

Das Programm von Vivid Music rückt in diesem Jahr die Stimmen der First Nations und Australiens in den Mittelpunkt. Der verstorbene Archie Roach AC wird mit einem unglaublichen Abend voller Aufführungen mit den langjährigen Freunden und Mitarbeitern des Künstlers sowie mit besonderen Auftritten von Mitgliedern von Roachs Familie gefeiert werden. Außerdem gibt es zwölf Abende lang kostenlose Musik im Tumbalong Park, Darling Harbour, mit Yothu Yindi, Dan Sultan, dem japanischen Kultkünstler Cornelius und vielen anderen.