Delta führt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) die DC Wallbox 50 kW ein, eine sehr platzsparende Ladelösung für Elektroautos

HOOFDDORP, Niederlande, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Energie- und Thermomanagement, hat heute die Einführung seiner Ladelösung für Elektroautos, der DC Wallbox 50 kW, in der Region EMEA angekündigt. Bei der DC Wallbox 50 kW reicht eine Stunde Ladedauer aus, um Elektroautos eine Reichweite von mehr als 200 km zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet die Wallbox einen Systemwirkungsgrad von bis zu 97 %, eine Tiefe von nur 25 cm und die Möglichkeit des simultanen Ladens. Bei einer maximalen Ausgangsleistung von 50 kW Gleichstrom und zwei Ladepunkten eignet sich die DC Wallbox 50 kW beispielsweise für Standorte wie Parkplätze am Straßenrand, Parkräume von Kaufhäusern, Gewerbe- und Bürogebäuden sowie Ladeparks für elektrische Flottenfahrzeuge.

Mit einer Tiefe von nur 25 cm, der Option für duales Laden und einem Wirkungsgrad bis zu 97 % ist die DC Wallbox 50 kW ideal geeignet, um die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten für Elektroautos in Städten zu erhöhen

Vincent Lin, Senior Director Business Development e-Mobility & Smart Energy Solutions, Delta Electronics EMEA, gibt an: „Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die an Tankstellen befüllt werden müssen, können Elektroautos auf jedem Parkplatz, der mit Ladeinfrastruktur ausgestattet ist, geladen werden. Die Installation von Schnellladesäulen für Elektroautos kann jedoch die Aufteilung des zum Parken verfügbaren Platzes beeinträchtigen, besonders im städtischen Bereich. Um dem entgegenzuwirken, wurde die DC Wallbox 50 kW von Delta so gestaltet, dass sie auch bei beschränktem Platz eine leistungsstarke Lademöglichkeit bietet."

Optimale Flächennutzung: Ein kompaktes Design ermöglicht Flexibilität bei Planung und Installation

Während typische Ladesäulen eine Tiefe von 60 und mehr aufweisen, kommt die DC Wallbox 50 kW von Delta mit nur 25 cm aus. Dieses deutlich schlankere Design benötigt nur 40 % des herkömmlichen Installationsplatzes. Um eine flexible Installation zu ermöglichen, verfügt die DC Wallbox 50 kW über Optionen zur Boden- sowie zur Wandmontage. Durch diese Designüberlegungen entsteht eine kleinere Grundfläche, die die Effizienz der Parkraumnutzung optimiert und die vorhandenen freien Flächen auf Parkplätzen besser ausnutzt, ohne die Anzahl der Parkplätze zu verringern.