Aying (ots) - Die teilflächenspezifische Bewirtschaftung mit dem ISARIA-System

ermöglicht gegenüber der schlageinheitlichen Bewirtschaftung bis zu 10 Prozent

höhere Erträge bei der Nutzung des ISARIA Systems. Das bestätigen

praxisorientierte Feldversuche, in denen abhängig von Biomasse und

Stickstoffaufnahme Ressourcen wie Stickstoff und Wachstumsregler appliziert

wurden.





Sich verändernde Bedingungen zwingen die Pflanzenbauer dazu, sich anzupassen.Ihr Ziel ist effizienter Ressourceneinsatz und die Ausschöpfung vonErtragspotentialen. Pflanzen in unterschiedlichen Teilflächen eines Ackers habeneinen unterschiedlichen Nährstoffbedarf, der sich mit dem bloßen Auge nichterkennen lässt. Durch die Düngeverordnung und die jüngst wieder ausgeweitetenroten und gelben Gebiete werden die erlaubten Düngermengen und Düngezeiten zudemstark eingeschränkt. Genau hier setzt das ISARIA System an, mit Hilfe dessenApplikationsmittel präzise an der Stelle im Schlag ausgebracht werden können, wosie von den Pflanzen benötigt werden.Ziel der durchgeführten Feldversuche ist es, repräsentativ und unter praktischenBedingungen den genauen Mehrertrag zu ermitteln, den die sensorbasierteVerteilung von Stickstoff und Wachstumsregler bringt. ISARIA, eine Marke derFritzmeier Umwelttechnik, arbeitet dabei je nach Projekt mit Landwirten undForschungsinstitutionen zusammen.Ausschöpfung der Ertragspotentiale: Beispiel Kartoffel2021 wurde ein Kartoffeldüngungs-Versuch in Norddeutschland circa 30 Kilometersüdlich von Hamburg durchgeführt, 2022 im Landkreis München. Kernfragestellungwar, wie viel Mehrertrag eine sensorgestützte Düngung abhängig von der aktuellenStickstoffversorgung in Kartoffel bringt. Bei der ersten Gabe wurde einheitlich65% des Gesamtdüngers ausgebracht, dieser Anteil fließt hauptsächlich in dasKrautwachstum. Kurz vor Reihenschluss wurde die zweite Gabe mit circa 35% derStickstoffmenge teilflächenspezifisch verteilt. Diese Gabe bestimmt maßgeblichden Knollenertrag und den Stärkegehalt. Das Ergebnis: Der Mehrertrag lag durcheine variable zweite Düngergabe in der Kartoffel beim Versuch von 2021 bei 27dt/ha und beim Versuch 2022 bei 15 dt/ha. Der Stärkegehalt wurde nur unbedeutendbeeinflusst.Die sensorbasierte Düngung ist aber "nur" eines von mehreren Einsatzgebieten desISARIA-Systems im Kartoffelbau. Beispielsweise kann die Kraut- und Knollenfäulezu enormen Ertragseinbußen führen. Die Krankheit kann sich in Kartoffelbeständenvor allem bei feuchtwarmer Witterung sehr schnell ausbreiten. Zudem ist