Morphosys will Daten zu Hoffnungsträger-Medikament früher vorlegen

PLANEGG (dpa-AFX) - Morphosys kommt mit der Forschung an seinem Hoffnungsträger Pelabresib schneller voran als angenommen. Die wichtigsten Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zu seinem Medikament gegen den seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose dürften nach Einschätzung des Biotechnologieunternehmens Ende des Jahres verfügbar sein. Ursprünglich waren Daten für Anfang 2024 angekündigt, doch Morphosys hat die Aufnahme von mehr als 400 Patientinnen und Patienten in die Testreihe wegen großen Interesses nach eigenen Angaben vorzeitig abgeschlossen. An der Börse reagierten die Anleger am Mittwoch erfreut auf die Nachrichten.

Die Aktie gehörte am Vormittag zu den Favoriten im Nebenwerteindex SDax und kletterte zuletzt um gut fünf Prozent. Nach dem von hohen Kursverlusten dominierten vergangenen Jahr ist die Bilanz für 2023 bisher positiv: Seit dem Jahreswechsel hat der Kurs um gut 16 Prozent aufgeholt, allerdings waren es Anfang Februar auch mal fast 50 Prozent.