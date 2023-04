Warten auf die Earnings Season: Stehen wir vor einem neuen Crashszenario?

Jetzt heißt es banges Warten auf die Berichtssaison. Und die Stimmen bezüglich überzogener Erwartungen mehren sich. Moritz Krämer, Chefvolkswirt der LBBW, sagt, dass sich die Gewinnerwartungen bei den DAX-Unternehmen noch an die Realität anpassen müssten – und er deshalb bis Mitte des Jahres noch einmal Dämpfer am Aktienmarkt erwarte. Erst dann käme die Börse wieder in stabiles Fahrwasser. Laut Krämer sollten sich Anleger daher zunächst defensiv aufstellen.

Schaut man über den großen Teich, schließen sich Vertreter der Wall Street-Banken der These von den überzogenen Erwartungen an. Der Wall Street-Bär Michael Wilson von Morgan Stanley hält die Prognosen der Unternehmen für immer unrealistischer: "Die Aktienmärkte sind einem größeren Risiko ausgesetzt, viel niedrigere Schätzungen einzupreisen, wenn sich harte Daten ändern."