Anleger feiern Shop Apotheke - 2023 bislang sehr starkes Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorläufige Quartalszahlen der Shop Apotheke haben die Anleger am Mittwoch noch optimistischer gestimmt. Die Aktien legten am Mittwochvormittag zeitweise um bis zu 10,5 Prozent auf 86,22 Euro zu. Dies war der höchste Kurs seit Anfang August 2022. Zuletzt gewannen sie noch 9,7 Prozent auf 85,60 Euro.

Der Online-Arzneimittelhändler hatte seinen Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Analysten waren begeistert. Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking hob sein Kursziel von 125 auf 128 Euro an. Die Eckdaten seien ausgezeichnet, so der Experte. Er sieht seine positive Einschätzung zur Aktie bestätigt. Shop Apotheke bleibt sein "Top Pick" in der Konsumbranche.