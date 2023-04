Private Equity Mangelnde Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen dämpft Transaktionsgeschehen (FOTO)

München (ots) -



- Höchstes Wachstum an M&A-Aktivitäten in 2023 in den nordischen Ländern sowie

in Spanien und Portugal

- Starker Fokus auf Small- und Mid-Cap Segmente

- Primärinvestitionen (68 %) und Public-2-Private Investments (55 %) bilden den

Schwerpunkt der PE-Aktivitäten



Europas Private Equity-Branche blickt zunächst eher verhalten auf das laufende

Jahr. So gehen knapp 60 Prozent der Experten davon aus, dass die Zahl der

M&A-Deals mit PE-Beteiligung etwa auf niedrigem Vorjahresniveau liegen wird.

Gründe hierfür sind geopolitische Risiken sowie steigende Zinsen. Die deswegen

reduzierte Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungsmitteln wird als zentrale

Stellschraube für die weitere Entwicklung gesehen. Zu diesen Ergebnissen kommt

der "European Private Equity Outlook 2023", für den Roland Berger europaweit

rund 1.700 PE-Experten befragt hat.