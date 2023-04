Nebenwerte mit Kursfantasie: Was jetzt für Ionos, Encavis und Talanx spricht

Ionos Group

Der Börsengang der 1&1-Tochter Ionos Anfang Februar fiel ernüchternd für Anleger aus. Mittlerweile notiert die Aktie rund 20 Prozent unter ihrem Ausgabepreis. In dieser Woche hat Ionos erstmals Zahlen als eigenständiges Börsenunternehmen vorgelegt.

DZ-Bank-Analyst Sven Kürten zeigte sich überzeugt: "Sowohl die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 als auch der Ausblick für 2023 treffen die Unternehmensprognose und unsere Erwartungen und untermauern somit die intakte Wachstumsstory", so der Analyst in einer Notiz am Mittwoch. "Wir halten die Aktie auf dem aktuellen Niveau für deutlich unterbewertet und bestätigen das Anlageurteil Kaufen und den Fair Value von 20 Euro."