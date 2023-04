FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch sein am Vortag erreichtes Jahreshoch wieder aus den Augen verloren. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 15 541,26 Zähler nach. Am Dienstag hatte er mit 15 736 Punkten zwischenzeitlich einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Mit der schwächeren Wall Street war es dann aber zu Gewinnmitnahmen gekommen.

Laut dem Kapitalmarktexperten Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dürfte der Dax mit dem Jahreshoch vom Vortag sein Ziel für die Osterwoche bereits erreicht haben, weshalb die nächsten zwei Tage eine ruhigere Angelegenheit werden sollten. Denn auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten könnten die Anleger in Frankfurt wegen der Feiertage ja erst am Dienstag kommender Woche reagieren.