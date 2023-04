Montage Gold: Analysten sehen aktuelle Kurse als „Geschenk“

Mit den Mitteln will das kanadische Unternehmen sein Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste weiterentwickeln. Hier verfügt man bereits über eine Ressource mit mehr als 3,7 Mio. Unzen Gold. Und auch die vorläufige Machbarkeitsstudie (DFS) liegt bereits vor. Demnach ist dort eine Produktion von 272.000 Unzen pro Jahr möglich. Allerdings könnte diese Zahl noch steigen, da die Exploration weitergeht. Der IRR kommt laut DFS auf 35 Prozent. Hier wurde aber ein Goldpreis von lediglich 1.600 US-Dollar je Unze unterstellt.

Gold in einem nahezu perfekten Umfeld

Der Goldpreis steht inzwischen jenseits der 2000er-Marke und blickt bereits Richtung Allzeithoch (siehe „Goldpreis: Warten auf den Ausbruch!“). Dementsprechend dürften die wirtschaftlichen Kennzahlen der DFS zwischenzeitlich deutlich besser ausfallen. Hinzu kommt, dass das Umfeld für Gold eigentlich besser kaum sein könnte: Der Aktienmarkt ist hoch bewertet und angeschlagen. Die US-Wirtschaft steuert irgendwann im Frühsommer Richtung Rezession – darauf deuten nahezu alle Indikatoren hin – und die Märkte unterstellen bereits Zinssenkungen der Federal Reserve. Die aber bestreitet bisher solche Absichten überhaupt zu haben und sitzt in der Falle, denn die Inflation scheint sich auf die zweite Welle vorzubereiten.

Montage Gold: Beacon-Analyst sieht aktuelle Kurse als „Geschenk“

Dementsprechend sollten auch die Anteil von Montage Gold in diesem Umfeld profitieren.Die Analysten von Stifel hatten bereits im Januar die guten Ergebnisse aus der Exploration und die Aussichten auf eine Produktion gelobt. Nun legte Beacon Securities mit einem Update seiner Research-Studie nach. Sie bestätigten ihr Kursziel von 2,30 CAD, was einer Verdreifachung des aktuellen Kurses entsprechen würde. Beacon sieht ein deutliches NAchholpotenzial zu vergleichbaren Unternehmen und glaubt, dass die Aktie diese LÜcke schließen werde. Zitat: „MAU is trading at 0.22x P/NAV and ~US$18 in situ gold ounces. A significant discount to peers that are trading at ~$35 to $50/oz. We believe, as the company continues to demonstrate the potential of its newly acquire land and optimizes its feasibility study, while progressing the permitting process, it will start to close that gap. For a project that has a NPV $741MM and is likely poised to increase to the $1.28 billion-mark, current share prices are nothing short of a giveaway.“