Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/) , der

niederländische Düngemittelhersteller OCI Global und Dossche Mills, ein

führender Hersteller und Lieferant von Rohstoffen für Bäckereien, entwickeln

gemeinsam ein nachhaltigeres Weizenmehl mit einem geringeren CO2-Fußabdruck für

die Herstellung von Brot und anderen Grundnahrungsmitteln. Die Zusammenarbeit

soll dazu beitragen, die Umweltauswirkungen von Brot in den Supermarktregalen zu

reduzieren.



Nachhaltigeres Weizenmehl





Der Weizen wächst bereits auf Feldern in Deutschland und wird im Sommer 2023geerntet. Daher kann das kohlenstoffärmere Mehl im Laufe des Jahres 2023 undAnfang 2024 an Lebensmittelhersteller verteilt werden. Das Mehl wird aus Weizenhergestellt, der mit dem CO2-reduzierten Stickstoffdünger von OCI angebautwurde. Im Vergleich zu herkömmlichen Düngemitteln weist dieser eine um bis zu 50Prozent niedrigere Treibhausgasbilanz auf (Cradle-to-Gate).Verantwortungsvolle Beschaffung nachhaltiger RohstoffeDer verwendete Stickstoffdünger ist von ISCC PLUS zertifiziert, was dieverantwortungsvolle Beschaffung nachhaltiger Rohstoffe auf der Grundlage einesMassenbilanzansatzes garantiert. Der von OCI gelieferte Dünger ist in diesemFall mit Biomethan hergestellt worden, das aus landwirtschaftlichen Abfällen undReststoffen gewonnen wird und eine Alternative zu fossilen Energien wie zumBeispiel Erdgas darstellt.Nachhaltigkeitslösungen zur Reduzierung von TreibhausgasenAGRAVIS, OCI und Dossche Mills pflegen eine langjährige Partnerschaft: AGRAVISund OCI bei der Produktion und dem Vertrieb von Düngemitteln, AGRAVIS undDossche Mills bei der Beschaffung von Getreide. Der erste Schritt derZusammenarbeit für das Pilotjahr 2023 konzentriert sich auf die Bereitstellungdes CO2-reduzierten Düngemittels als nachhaltige Lösung zur Dekarbonisierung derWeizenproduktion und Weiterverarbeitung des Getreides - und ist damit Teil eineslangfristigeren Ansatzes von Nachhaltigkeitslösungen zur Reduzierung vonTreibhausgasen (THG). Ziel ist es, nachhaltigere Maßnahmen und innovativeAnbaupraktiken umzusetzen, die unter anderem zu einer verbessertenBodenfruchtbarkeit, mehr Humusaufbau und höherer Biodiversität sowie einerreduzierten THG-Bilanz führen.Aktiv CO2 bindenDie verringerten Treibhausgasemissionen des Projekts, die den Fußabdruck von derAussaat der Pflanzen bis zur Ernte abbilden, werden auf den landwirtschaftlichenBetrieben mit Hilfe von AGRAVIS und nach REDCert erfasst. Die CO2-Reduktion wirdnach der Ernte in diesem Jahr berechnet.