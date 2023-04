Der Europarat wählt Signaturit für die Verwaltung elektronischer Signaturen

Madrid (ots/PRNewswire) - Der Europarat, die internationale Organisation zur

Förderung der Demokratie, des Schutzes der Menschenrechte und der

Rechtsstaatlichkeit, hat eine Vereinbarung mit dem LegalTech-Unternehmen

Signaturit unterzeichnet, um das Projekt zur Integration elektronischer

Signaturen in seine eigenen digitalen Verwaltungstools zu entwickeln.



Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der elDAS-Verordnung und die

Fähigkeit, einfache, fortgeschrittene und qualifizierte Signatur-Modalitäten

anzubieten und zu erleichtern, waren die entscheidenden Faktoren bei der

Entscheidung des Europarates für Signaturit gegenüber anderen Anbietern. Darüber

hinaus ist LegalTech ein kundenorientiertes Unternehmen und hat eine

maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die den Bedürfnissen der europäischen

Organisation entspricht.





Die Verwendung elektronischer Signaturen nimmt weiter zu, nicht nur in privatenUnternehmen, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen. Vor einem Jahrbeauftragte der Europarat die Dienste von Signaturit mit der Digitalisierung derUnterschrift von Dokumenten über die Webplattform. Doch dieses Mal wollte dieinternationale Organisation einen Schritt weiter gehen und ein neues Projekt zurIntegration elektronischer Unterschriften über eine API in Angriff nehmen, mitdem Ziel, bis Ende des Jahres 100.000 Unterschriften zu erreichen. DieEinführung des Tools hat mit 200 Nutzern begonnen, und es wird erwartet, dass esbis zum Jahresende 700 sind." Die Tatsache, dass der Europarat bei der Bewältigung neuer Herausforderungenauf die elektronische Signatur von Signaturit setzt, ist zweifellos ein Privilegfür uns, das uns noch mehr in die Führungsrolle bei elektronischen Signaturen inEuropa bringt. Unsere technologische Lösung bietet nicht nur die notwendigenrechtlichen Garantien, sondern beschleunigt und erhöht auch die Effizienz desUnterzeichnungsprozesses. Ganz zu schweigen von der Verbesserung des Erlebnissesder Unterzeichner ", so Sergio Ruiz, Präsident der Signaturit Group .Ziel ist es, eine effizientere Organisation zu werden, die Innovation,Regulierung und Umweltschutz miteinander in Einklang bringt. Um dies zuerreichen, hat das Unternehmen ein Projekt zur digitalen Transformation mitSignaturit gestartet. Das Europäische Verzeichnis für die Qualität vonArzneimitteln und Gesundheitsdiensten, die Europäische Menschenrechtskonventionund Eurimages haben bereits die elektronische Signatur des Kulturförderungsfondsdes Europarats oder werden sie demnächst haben."Digitale Technologien verändern das Leben der Menschen, von der Art und Weise,wie wir kommunizieren, bis hin zu der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten.Deshalb wollen wir im Europarat diesen Prozess der digitalen Transformation vonSignaturprozessen mit der maßgeschneiderten Lösung von Signaturit in Angriffnehmen und so die Verwaltung zum Nutzen aller Europäer rationalisieren", erklärtAlain Miele, Head of Technological Innovation beim Europarat.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2046578/The_Council_of_Europe_Signaturit.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-europarat-wahlt-signaturit-fur-die-verwaltung-elektronischer-signaturen-301789374.htmlPressekontakt:Alba Buendía,abuendia@kreab.com,+34691437592 José Luis González,jlgonzalez@kreab.com Manuel García Vila,mgvila@kreab.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169483/5480204OTS: Signaturit