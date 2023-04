PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor Ostern zeigten sich die europäischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich bei geringen Veränderungen. Mäßige Vorgaben der Wall Street hielten die Märkte ebenso in Zaum wie anstehende US-Konjunkturdaten. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,27 Prozent auf 4303,67 Punkte. Der französische Cac 40 gab mit 0,23 Prozent auf 7327,87 Punkte ähnlich stark nach, während der britische FTSE 100 um 0,27 Prozent auf 7655,05 Punkte anzog.

An den Aktienmärkten mache sich nach dem jüngsten Anstieg wieder etwas mehr Vorsicht breit, begründete Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades die Zurückhaltung. Man wolle zunächst die weitere konjunkturelle Entwicklung abwarten, bevor man sich positioniere. Neue Hinweise könnten am Nachmittag Daten aus den USA geben. "Das Hauptaugenmerk der Finanzmarktakteure wird dem ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes in den USA gelten, nachdem der Index des Verarbeitenden Gewerbes enttäuscht hatte und deutlicher in den Bereich unterhalb der Expansionsschwelle gesunken war", betonten die Volkswirte der Helaba.