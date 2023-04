Europäische Technologie für das 5G-Netz in Indien

Frankfurt am Main (ots) - Großvolumige Exportfinanzierung der KfW IPEX-Bank für

Europäische Zulieferungen zum Ausbau der indischen Netzinfrastruktur



Der Ausbau des Mobilfunknetzes in Indien wird mithilfe europäischer

Zulieferungen vorangetrieben. Für die Modernisierung der

Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere der Aufrüstung des Mobilfunknetzes

auf die ultraschnelle 5G-Technologie, hat der Netzbetreiber Reliance Jio

Infocomm Ltd. (ein Tochterunternehmen von Reliance Industries Ltd.) umfangreiche

Lieferverträge geschlossen.