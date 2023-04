Berlin (ots) - Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) wird mit

innovativen Angeboten bei der Weltleitmesse BAU 2023 vom 17. bis 22. April in

München präsent sein. Unter anderem werden moderne und von der BG BAU geförderte

Lösungen für den Arbeitsschutz gezeigt.



Die internationale Messe BAU München (https://bau-muenchen.com/de/) findet

erstmals nach vier Jahren wieder vor Ort statt. Im Mittelpunkt stehen aktuelle

Themen und Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel,

Digitalisierung, Zukunft des Wohnens, modulares Bauen sowie Ressourcen und

Recycling. Die BG BAU beteiligt sich mit einem eigenen Stand

(https://bau-insights.de/de/fairs/48/hall-plan#content=search&term=BG%20BAU) und

stellt auf 220 Quadratmetern Lösungen für sicheres und gesundes Arbeiten vor,

die die aktuellen Entwicklungen am Bau aufgreifen.





"Die Bauwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, auch im Arbeitsschutz.Deshalb ist es uns als BG BAU wichtig, die Branche mit innovativen Lösungen zubegleiten", sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BGBAU. Und weiter: "Diese zeigen wir an unserem Messestand und beraten dort auchUnternehmerinnen und Unternehmer zu Investitionen in den Arbeitsschutz(https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien) , die wirfinanziell fördern."An ihrem Stand in der Halle A3 demonstriert die BG BAU, wie ein speziellerMontagetisch zur Vorfertigung von Dach- und Wandelementen eingesetzt wird. Denndurch Vorfertigung lässt sich die Absturzgefährdung der Beschäftigten wesentlichreduzieren. Besucherinnen und Besucher können die Vormontage beim Hausbau amStand auch als virtuelle Realität (VR) mit Hilfe von VR-Brillen erleben. Gezeigtwird zudem die einfache Handhabung eines Ein-Personen-Gerüsts, das eineAlternative zu herkömmlichen Leitern sein kann. Darüber hinaus werden weiterepragmatische Lösungen präsentiert, um der Gefahr eines Absturzes zu begegnen -darunter Automatikhaken und Teleskopstangensysteme. Außerdem unter denExponaten: ein Anschnallsystem für Baufahrzeuge, das Anschnallen vor demLosfahren erforderlich macht, so dass Beschäftigte am Arbeitsplatz sicherunterwegs sind.Die BG BAU lädt Fachpublikum und Medien bei der BAU München zum Besuch ihresMessestandes 535 in der Halle A3(https://bau-insights.de/de/fairs/48/hall-plan#content=search&term=BG%20BAU)ein. Hier findet fünfmal täglich auf der Bühne ein moderiertes Expertengesprächstatt. Außerdem stehen Fachleute aus verschiedenen Bereichen derBerufsgenossenschaft zu Interviews und Gesprächen über Themen wie