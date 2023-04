FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 136,04 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,28 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Commerzbank-Analyst Ralph Solveen sprach von einer positiven Überraschung aus der deutschen Industrie. Für die weitere Entwicklung zeigte er sich aber skeptisch. Es sei zu früh, von einer Wende nach oben zu sprechen. "Dies dürfte kaum der Beginn einer längerfristigen Belebung der Konjunktur sein", sagte Solveen.

Seine Gewinne vom Dienstag gab der Bund-Future größtenteils wieder ab. Unerwartet schwachen US-Konjunkturdaten hatten Erwartungen an steigende Zinsen gedämpft und die Anleihen am Vortag gestützt.

Am Nachmittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. So wird der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Zudem steht der Beschäftigungsbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP an. Dieser könnte Hinweise auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben, der am Freitag veröffentlicht wird. Die US-Notenbank schaut derzeit stark auf den Arbeitsmarkt./jsl/jkr/jha/

