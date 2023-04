JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 30 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die belastete Rentabilität im vierten Quartal betrachte er als vorübergehend, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das größere kurzfristige Problem sei das sich rapide verschlechternde Auftragseingang/Umsatz-Verhältnis des Bildverarbeitungsspezialisten. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 und empfiehlt Anlegern, trotz der jüngsten Aktienkurskorrektur an der Seitenlinie zu bleiben./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 12:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 22,75EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m