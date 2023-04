Die OPEC reagiert zwei Wochen zu spät

von Sven Weisenhaus

Die Börsen bekamen es zu Wochenbeginn mit stark steigenden Ölpreisen zu tun. Denn am Sonntag hatte die OPEC angekündigt, die Öl-Produktion massiv zu drosseln. Ab Mai sollen täglich 1,15 Million Barrel (je 159 Liter) weniger gefördert werden. Allein Saudi-Arabien plant nach eigenen Angaben eine Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag. Das saudi-arabische Energieministerium teilte dazu mit, die Maßnahme ziele darauf ab, den Ölmarkt zu stabilisieren. Andere Mitglieder wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Algerien folgen dem Beispiel, während Russland seine Produktionskürzung bis Ende 2023 fortsetzen will, die im März in Kraft getreten war und eigentlich Ende Juni auslaufen sollte, so Medienberichte.

OPEC reagiert auf neuerlichen Ölpreisverfall

Offensichtlich war es den insgesamt 23 ölfördernden Staaten der OPEC+ ein Dorn im Auge, dass die Ölpreise Mitte März aus einer mehrmonatigen Seitwärtsrange (gelbes Rechteck im folgenden Chart) nach unten herausgefallen und dynamisch auf ein neues Tief in ihrer übergeordneten Abwärtsbewegung gerutscht waren, wie der Chart der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) zeigt.