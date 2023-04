 Tierhalter sparen bei Zubehör

DÜSSELDORF/WIESBADEN (dpa-AFX) - Auch Hunde und Katzen in den deutschen Haushalten bekommen die Auswirkungen der hohen Inflation zu spüren. Die Tierhalter sparen zwar nicht am Futter, aber sehr wohl bei Ausgaben für Zubehör wie Kratzbäumen, Hundekörben oder Tierspielzeug, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Marktübersicht des Industrieverbandes Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) hervorgeht.

Die Absatzmengen beim Tierfutter seien weitgehend stabil geblieben, auch wenn die Preise dafür in die Höhe geschnellt seien. "Bei Bedarfsartikeln und Zubehör wie Kratzbäumen, Gehegen oder Technik hingegen waren 2022 zunehmend die Auswirkungen der angespannten finanziellen Lage vieler Verbraucher zu spüren, Investitionen wurden zurückgestellt", sagte ZZF-Präsident Norbert Holthenrich.