LBS-Immobilienmarktatlas Hamburg und Umland 2023 neu aufgelegt / Wohnen im Großraum Hamburg bleibt teuer (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Immobilienpreise im Großraum Hamburg stabilisieren sich auf

einem hohen Niveau. Im vergangenen Jahr veränderten sich die durchschnittlichen

Angebotspreise je nach Objektart in einer Spanne zwischen minus 3,7 Prozent bis

zu plus 8,4 Prozent.



"Boxenstopp beim Preisanstieg", zieht Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS

Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, ein erstes Studienfazit. "Im

Vergleich zu den zweistelligen Steigerungsraten der letzten Jahre kehrt etwas

Ruhe am Hamburger Immobilienmarkt ein."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bestandsimmobilien wurden etwas günstigerIn Hamburg sanken die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Häuser seitJahresbeginn 2022 leicht (- 1,3 %), die Preise für Eigentumswohnungen ebenfalls(- 3,7 %).Überwiegend sind die teuren Hamburger Stadtteile im Preis gestiegen, während amunteren Ende der Preisskala vielfach Preisrückgänge zu verzeichnen sind. Immittleren Preissegment gibt es beide Trends. Die Größe dieses Marktsegmentsbestimmt den insgesamt rückläufigen Preistrend.Bestandshäuser werden aktuell zwischen 3.148 EUR/m² in Hamm und 16.049 EUR/m² inHarvestehude angeboten. Die günstigsten Angebote für bestehende Wohnungen wurdenin Rönneburg (2.922 EUR/m²), die teuersten in Harvestehude (11.424 EUR/m²)beobachtet.Im Umland sind die Preise für Häuser um 1 % auf im Mittel 3.539 EUR/m² gesunken.Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen verzeichneten noch eine leichtepositive Entwicklung um 0,8 % auf 3.389 EUR/m².Die Preisunterschiede für Bestandshäuser in Schleswig-Holstein liegen zwischenrund 2.700 EUR/m² und rund 5.000 EUR/m² an der Hamburger Stadtgrenze. In elfUmlandorten sind Preise oberhalb von 4.300 EUR/m² zu zahlen. Die stärkteSteigerungsrate im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete in diesem SegmentTangstedt (18,1 %).Die teuersten Bestandswohnungen werden aktuell in Ahrensburg (4.289 EUR/m²)angeboten, die günstigsten in Lauenburg (2.399 EUR/m²).Preise für Neubauten stiegen weiterNeue Häuser kosten in Hamburg im Schnitt 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.Die Preisspanne liegt zwischen 3.975 EUR/m² (Bergedorf) und 9.964 EUR/m²(Nienstedten). Auch neue Wohnungen wurden teurer (+ 4,3 %) und sind zwischen4.694 EUR/m² (Neugraben-Fischbek) und 13.191 EUR/m² (HafenCity) am Markt.Im Hamburger Umland stiegen die Neubaupreise für Wohnungen im Schnitt um 8,4Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neue Häuser verteuerten sich um 2,5 Prozentund kosten derzeit in Reinbek am meisten. Mit 6.390 EUR/m² liegt dieserUmlandwohnort als einzige Ausnahme oberhalb des mittleren Hamburger Preisniveaus(6.030 EUR/m²). Alle weiteren Orte in Schleswig-Holstein liegen deutlich