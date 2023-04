Umsatz der deutschen Heimtierbranche wächst - Anzahl der Heimtiere weiter auf hohem Niveau (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die deutsche Heimtierbranche hält das hohe Umsatzniveau der

Vorjahre und entwickelt sich trotz der allgemein angespannten Wirtschaftslage

weiterhin positiv. Mit einem Gesamtumsatz von 5,126 Milliarden Euro verzeichnete

der stationäre Fach- und Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2022 ein Umsatzplus

von 7,1 Prozent. Hinzu kamen 1,203 Milliarden Euro über den Online-Handel sowie

158 Millionen Euro für Wildvogelfutter. Der Gesamtumsatz der deutschen

Heimtierbranche liegt somit bei knapp 6,5 Milliarden Euro.



Der Umsatz mit Heimtier-Fertignahrung im Fach- und Lebensmitteleinzelhandel

übertraf das Vorjahresergebnis mit nunmehr 4,035 Milliarden Euro um 9,5 Prozent.

Das Segment Bedarfsartikel und Zubehör hingegen ging mit einem Umsatz von 1,091

Milliarden Euro im Jahr 2022 um 0,9 Prozent leicht zurück.





"Während die Absätze beim Futter weitgehend stabil blieben, liegt dieUmsatzsteigerung in diesem Bereich wesentlich in der aktuellen Inflationbegründet", sagt Georg Müller, Vorsitzender des Industrieverbands Heimtierbedarf(IVH) e.V. "Wie Hersteller anderer Produkte des täglichen Bedarfs, mussten auchdie Produzenten von Heimtier-Fertignahrung angesichts teils immenserKostensteigerungen bei Energie, Verpackung und Logistik ihre Preise anheben.""Im Handel fragten Heimtierhalter Tiernahrung und andere Artikel des täglichenBedarfs, wie beispielsweise Katzenstreu, regelmäßig nach. Bei Bedarfsartikelnund Zubehör wie Kratzbäumen, Gehegen oder Technik hingegen waren 2022 zunehmenddie Auswirkungen der angespannten finanziellen Lage vieler Verbraucher zuspüren, Investitionen wurden zurückgestellt", so Norbert Holthenrich, Präsidentdes Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschland e.V. (ZZF).Markt für Katzenfutter bleibt größtes FuttersegmentMit einem Gesamtumsatz von 2,011 Milliarden Euro im stationären Handel und damiteinem Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr blieb der Markt fürKatzenfutter auch im Jahr 2022 das größte Futtersegment.Dabei hat der Bereich Feuchtfutter mit einer Zuwachsrate von 13,6 Prozent (1,329Milliarden Euro) erstmals seit Jahren das Segment Snacks einschließlichKatzenmilch mit einem Plus von 11,8 Prozent (326 Millionen Euro) als stärksterWachstumstreiber überholt. Der Bereich Trockenfutter verzeichnete ebenfallsdeutliche Zuwächse (356 Millionen Euro, plus 9,4 Prozent).Der Markt für Hundefutter wuchs im Jahr 2022 ebenso weiter und erzielte in denklassischen Vertriebswegen mit 1,807 Milliarden Euro ein Umsatzplus von 7,8Prozent. Auch in diesem Segment gab es mit Blick auf das stärkste Wachstum eineVerschiebung in Richtung Feuchtfutter: Dieser Bereich legte mit 595 Millionen