ALDI SÜD unterstützt regionale Landwirtschaft und setzt in der Spargelsaison auf deutsche Ware

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD sucht den Schulterschluss mit der deutschen

Landwirtschaft und setzt als erster großer Händler während der deutschen

Spargelsaison nur noch auf heimischen weißen oder violetten Spargel. Ab dem 11.

April handelt der Discounter ausschließlich Spargel aus deutscher Herkunft und

unterstützt so die Erzeuger aus der Region.



Die deutschen Landwirte haben im vergangenen Jahr so wenig Spargel (https://www.

destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_N022_51_41.html) geerntet

wie seit Jahren nicht mehr. Die Nachfrage war niedriger als in den Vorjahren,

viele Landwirte haben ihre Mengen zurückgefahren. Der Spargel im deutschen

Handel kommt daher häufig aus dem Ausland, vor allem aus Spanien. ALDI SÜD setzt

jetzt ein Zeichen und unterstützt die deutschen Spargelbauern: Ab 11. April

kauft der Discounter nur noch deutschen weißen oder violetten Spargel ein. "Wenn

regionaler deutscher Spargel für uns im Einkauf verfügbar ist, dann kaufen wir

auch nur noch diesen ein - auf jeden Fall aber deutschen Spargel. So

unterstützen wir die heimischen Erzeuger und stärken die Bedeutung der deutschen

Landwirtschaft", erklärt Uli Voigtsberger, Director Buying bei ALDI SÜD und

ergänzt: "Wir stehen eng im Austausch mit unseren Partnern und haben bei

Hofbesuchen und einem gemeinsamen Strategietag vor allem zugehört und dann diese

Entscheidung getroffen."