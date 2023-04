Hängepartie um neues Preisniveau auf dem deutschen Investmentmarkt / Transaktionsvolumen zum Auftakt mit 7,8 Milliarden Euro so gering wie zuletzt 2011

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt (ots) - Der deutsche Investmentmarkt ist äußerst schwach in das neueJahr gestartet. Angesichts des seit Mitte vergangenen Jahres dominierendenThemas rund um Inflation und Zinserhöhung ist das keine Überraschung. Am Endedes ersten Quartals 2023 steht ein Transaktionsvolumen von 7,8 Milliarden Eurozu Buche, so die aktuelle Analyse des Immobiliendienstleisters JLL. Das ist dasschwächste Ergebnis eines ersten Quartals seit zwölf Jahren, als 6,5 MilliardenEuro registriert wurden. Der direkte Vergleich mit dem sehr starkenAuftaktquartal des vergangenen Jahres fällt mit minus 68 Prozent besondersnegativ aus. Da die Bedingungen ohne Krieg niedrigeren Zinsen sowie geringererInflation allerdings völlig anders waren, dient der Vergleich auch nur derStatistik. Relevanter ist da schon der Blick auf den langjährigen Schnitt undauch der fällt dramatisch aus: Minus 56 Prozent im Vergleich zumZehnjahresschnitt und auch minus 45 Prozent im Vergleich zumFünfzehnjahresschnitt, der dann auch die schwachen Jahre nach der globalenFinanzkrise umfasst.Dr. Konstantin Kortmann , Country Leader JLL Germany: "Gerade angesichts destrüben Jahresauftakts ist eine klare und differenzierte Marktbetrachtungwichtig. Wir sehen zwar weder die Menge noch die Größenordnung der vergangenenJahre bei den Transaktionen. Doch jenseits des allgemeinen Gesamtbildes bietensich im Einzelfall nach wie vor Chancen. So gibt es weiterhin Verkäufer, die voreinigen Jahren zu deutlich niedrigeren Preisen gekauft haben und nun die geringeDynamik im Markt für sich zu nutzen wissen. Auch sind nicht alle Nutzungsartenin gleicher Weise betroffen. Die Mipim in Cannes hat zudem gezeigt, dassMarkterfahrung und -expertise im aktuellen Marktumfeld angesichts aktuellerHerausforderungen wichtiger denn je sind - wie auch die Tatsache, dass, weil dieZinshöhe wieder eine signifikante Größe ist, die Fristenkongruenz auf der Aktiv-wie der Passivseite ein sehr wirksamer Risikopuffer ist."Finanzmärkte haben besonnen auf Turbulenzen reagiertViele Akteure halten sich derzeit jedoch auffallend zurück: "Der Markt in Europawird derzeit von einer beeindruckenden Illiquidität geprägt", beobachtet JanEckert , Head of Capital Markets JLL DACH. Was hemmt den Markt? Droht eineerneute Bankenkrise? Angesichts der Turbulenzen der vergangenen Wochen könnteman schon zu dem Schluss kommen, die Bankenpleiten in den USA seien der Auftaktzu einer neuen Schockwelle. Doch die Finanzmärkte haben erstaunlich besonnen und