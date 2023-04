Neuauflage einer Ikone Neuer Mitsubishi COLT feiert Weltpremiere am 8. Juni (FOTO)

Friedberg (ots) -



- Mitsubishi Motors kehrt mit dem brandneuen COLT in das europäische

Kleinwagensegment zurück.

- Nach der Einführung des neuen ASX im März rückt der COLT in den Fokus des

europäischen B-Segments und knüpft damit an den Erfolg vorheriger Generationen

an.

- Das für Europa entwickelte Fahrzeug ist mit modernsten Technologien und

Antriebssystemen ausgestattet, einschließlich eines Hybridantriebs (HEV).



Mitsubishi Motors hat die Weltpremiere des neuen COLT für den 8. Juni 2023

angekündigt. Die Markteinführung des Kleinwagens in Europa wird im Herbst 2023

erfolgen. Der COLT wurde eigens für Europa entwickelt und verfügt über

zahlreiche fortschrittliche Technologien. Damit ergänzt er zusätzlich zum neuen

ASX, der als kompakter SUV ab April in die deutschen Showrooms kommen wird, das

Angebot von Mitsubishi im wichtigen europäischen B-Segment .