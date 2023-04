Abwartende Haltung prägt Wohninvestmentmarkt zum Jahresauftakt / Drei größere Transaktionen dominieren das Marktgeschehen im ersten Quartal 2023

Frankfurt (ots) - Das nach wie vor von Unsicherheit geprägte Marktumfeld hat für

einen sehr verhaltenen Jahresauftakt am Wohninvestmentmarkt gesorgt. In den

ersten drei Monaten 2023 summierten sich die Transaktionen* nach Analyse des

Immobiliendienstleisters JLL auf ein Volumen von rund 2,1 Milliarden Euro, bei

rund 7.600 gehandelten Einheiten. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres

(4,0 Milliarden Euro) ist das gleichbedeutend mit einem Rückgang um fast die

Hälfte. In der Fünfjahresbetrachtung fällt das Minus mit zwei Dritteln noch

deutlicher aus.



Das Interesse an Wohnimmobilien ist weiterhin vorhanden und Investoren schauen

sich viele Produkte sehr genau an, unterstreicht Michael Bender , Head of

Residential JLL Germany. Jedoch sei das Repricing in Folge des Zinsanstiegs noch

nicht abgeschlossen, auch wenn sich Käufer und Verkäufer bei ihren

Preisvorstellungen annähern. "Allen Marktteilnehmern ist bewusst, dass

Wohnimmobilien aufgrund der weiter steigenden Mietpreise mittel- und langfristig

eine äußerst attraktive Assetklasse sind."