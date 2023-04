Skeena bleibt zu 100 % im Besitz des Snip-Goldprojekts

Vancouver, BC (5. April 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ... ) gibt bekannt, dass Hochschild Mining PLC ("Hochschild") mit sofortiger Wirkung seine Option auf eine 60%ige Beteiligung am Goldprojekt Snip ("Snip" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia, Kanada, beendet hat. Dies hat zur Folge, dass Skeena die Leitung des Projekts wieder übernimmt und 100 % der Anteile behält.

Hochschild teilte Skeena mit, dass sie die Mindestanforderungen für die jährlichen Ausgaben erfüllt haben, wie in der Pressemitteilung von Skeena vom 19. September 2018 hervorgehoben wurde. Dies bedeutet, dass Hochschild bis heute mindestens 15 Millionen C$ für Snip ausgegeben hat. Skeena wird alle Daten und Informationen erhalten, die Hochschild seit der Meldung seiner Absicht, eine 60%-Beteiligung zu erwerben, am 15. Oktober 2021 generiert hat.

Randy Reichert, President und CEO von Skeena, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir Snip wieder zu 100 % in unserem Portfolio haben. In den kommenden Monaten plant Skeena, Möglichkeiten zu untersuchen, die Lebensdauer der Mine Eskay Creek zu verlängern, indem Snip-Erz in der Eskay Creek-Mühle verarbeitet wird."

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisation von 1 Jahr bei einem Preis von 1.700 US$/Unze Au und 19 US$/Unze Ag aufweist.

