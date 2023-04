Bielefeld (ots) - Ob Bluetooth-gestütztes Indoor-Tracking von Material oder

effizientes Verpacken und Verschicken von Artikeln: Die NTT DATA Business

Solutions AG zeigt auf der LogiMAT in Stuttgart vom 25.-27. April 2023, wie sich

die Digitalisierung der Logistik mit dem Tracking-Modul "loopa" effizient

realisieren lässt. In Halle 8, Stand 8B60 präsentiert das weltweit führende

SAP©-Beratungshaus Hightech-Lösungen für eine nachhaltige Logistik, bei der

Software, Hardware und Consulting miteinander verknüpft und innovative Szenarien

End-to-End automatisiert werden.



Das zusammen mit dem Anlagenbauer Scheidt & Bachmann entwickelte

Indoor-Logistik-Modul loopa ist eines der Messehighlights von NTT DATA Business

Solutions. Die Hightech-Lösung ermöglicht es, die Position von Artikeln,

Behältern oder Ladungsträgern in einer Werkshalle in Echtzeit nachzuverfolgen.

Die Positionsinformationen für loopa kommen von Bluetooth-Beacons,

Statusänderungen werden automatisch im SAP-System verbucht. Im jüngsten Release

wurde das Gehäuse um eine Leucht-LED erweitert, damit beispielsweise Behälter

durch Blinken auch optisch schneller im Lager gefunden werden können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Durch die enge Integration von loopa in SAP ERP oder SAP S/4HANA könnenUnternehmen Logistikabläufe vollständig automatisieren. Standardisierte Moduleetwa für einen Kanban-Ablauf erleichtern die Implementierung. In der Produktionoder in anderen Bereichen kann mit loopa ein digitaler Zwilling erstellt werden,der das Tracking und eine automatisierte Verbuchung im SAP-System ermöglicht."Neben der Automatisierung und einer erheblichen Zeitersparnis unterstützt loopaMitarbeitende auch in allen Fragen rund um das Lager und die Logistik," erklärtOliver Schöps, Head of Solution Sales - Customer Engagement bei NTT DATABusiness Solutions. "Gut ausgebildete Fachkräfte werden in der Logistik-Branchedringend gesucht. Dank loopa können Unternehmen neue Mitarbeitende ohnejahrelange Erfahrung schnell anlernen. Wir minimieren Fehler beim manuellen Scanoder der manuellen Eingabe, automatisieren Nachbestellungen für die Produktionund ermöglichen eine genauere Planung."Neben loopa präsentiert NTT DATA Business Solutions am Messestand einenEnd-to-End-Prozess vom Lager bis zum Versand. In einem ganzheitlich vernetztenShowcase zu den Lösungen SAP Extended Warehouse Management und SAPTransportation Management in Kombination mit den hauseigenen SAP-Add-onsit.x-press (Versandlösung), it.x-packIT (Packtischlösung) sowie it.x-atlas(Außenhandelslösung) können sich Interessierte über Supply Chain Executioninformieren. Die auf der Messe dargestellten Showcases basieren auf Szenarien,