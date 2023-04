JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont vor dem Start der Berichtssaison der europäischen Luxusgüterhersteller auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Vor allem Chinas Wiedereröffnung nach den Lockdowns und das tatsächliche Ausmaß der Erholung gelte die Aufmerksamkeit, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Ihres Erachtens jedoch dürften die Fundamentaldaten eine Polarisierung der Geschäftsentwicklung unter den Marken zeigen und damit zurück in den Fokus rücken. Sie bevorzuge weiterhin Richemont, da die Schweizer stärker von den zunehmenden Schwankungen in Nordamerika abgeschirmt seien und bleibe ebenfalls bei ihrer positiven LVMH-Bewertung./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 146,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m