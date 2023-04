Bundesregierung will Preisbremse für Nachtspeicher ausweiten

Bei Privathaushalten, die eine elektrisch betriebene Heizung nutzen, führe die Regelung teils zu keinen oder nur sehr geringen Entlastungen, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. "Denn Heizstrom kann in der Regel zu deutlich niedrigeren Preisen bezogen werden als Haushaltsstrom, gleichwohl sind auch hier die Preise stark gestiegen." Deshalb soll bei einem Verbrauch von weniger als 30 000 Kilowattstunden pro Jahr der Referenzpreis, also der Preis, zu dem Kunden 80 Prozent ihres Kontingents bekommen, für Heizstrom und Nachtstromtarife von 40 auf 28 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Energiepreisbremsen überarbeiten. Eine stärkere Entlastung soll es künftig für Menschen geben, die Nachtspeicher-Heizungen nutzen. Eine entsprechende Regelung beschloss das Kabinett am Mittwoch in Berlin. Der Bundestag muss noch zustimmen.

