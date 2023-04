JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss vor dem Start der Berichtssaison der europäischen Luxusgüterhersteller auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der deutsche Modekonzern sei in der Anfangsphase einer Umsatzwende unter dem neuen Vorstandschef Daniel Grieder, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Allerdings sei Boss stark auf europäische Verbraucher ausgerichtet und hier werde das Marktumfeld zunehmend schwieriger. Allgemein erwartet sie, dass vor allem Chinas Wiedereröffnung nach den Lockdowns und das tatsächliche Ausmaß der Erholung Aufmerksamkeit finden werde./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 66,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m