Canada Nickel gibt die Ernennung eines Beraters für Projektschulden und gibt aktuelle Unternehmensinformationen bekannt

TORONTO, 5. April 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... ) freut sich, die Ernennung von Cutfield Freeman & Co. ("Cutfield Freeman") als Berater für Projektschulden sowie Änderungen im Board of Directors von Canada Nickel (das "Board") bekannt zu geben.

Mark Selby, Chairman und CEO, sagte: "Ich freue mich sehr, dass wir Cutfield Freeman, ein weltweit führendes Bergbauberatungsunternehmen, als Berater für die Projektfinanzierung gewinnen konnten. Cutfield Freeman wird das Unternehmen zusammen mit unseren zuvor ernannten Eigenkapitalberatern, der Deutschen Bank und der Scotiabank, bei der Zusammenstellung des gesamten Finanzierungspakets für das unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide unterstützen, während wir Crawford weiter in Richtung Produktion vorantreiben.

Herr Selby fuhr fort: "Ich freue mich auch sehr, ankündigen zu können, dass David Smith, ein derzeitiges Mitglied unseres Vorstands, die Rolle des Vorsitzenden übernehmen wird, die bisher von mir ausgeübt wurde. Die Aufteilung der Rollen des CEO und des Chairman entspricht den besten Praktiken der Unternehmensführung und wird voraussichtlich am 7. April 2023 in Kraft treten. David, derzeit EVP Finance und CFO bei Agnico Eagle Mines Limited, hatte in den letzten 18 Jahren mehrere leitende Positionen inne, während sich Agnico Eagle zu einem der weltweit führenden Goldunternehmen entwickelte. Er hat vor kurzem seinen Rücktritt von Agnico Eagle zum 30. April bekannt gegeben und ich freue mich darauf, eng mit David zusammenzuarbeiten, um Canada Nickel dabei zu helfen, eines der weltweit führenden Nickelunternehmen zu werden. Ich möchte mich auch bei Russell Starr bedanken, der aufgrund anderer Verpflichtungen aus dem Vorstand ausscheidet, sich aber weiterhin für den Erfolg von Canada Nickel einsetzt".

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.