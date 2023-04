JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault vor den am 20. April erwarteten Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Er rechne mit einem starken Umsatzanstieg von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Autobauer dürfte im Jahresverlauf seine Barmittelpositionen weiter verbessern. Die Aktie bleibe sein präferiertes "Restrukturierungsinvestment" in der europäischen Autobranche./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 36,80EUR gehandelt.



