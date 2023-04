JPMORGAN stuft MORPHOSYS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Morphosys nach einer in Aussicht gestellten früheren Veröffentlichung der Phase-3-Studiendaten zu Pelabresib auf "Underweight" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 11 Euro. Analyst James Gordon sieht das Update des Biotechnunternehmens laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie leicht positiv für die Aktie, doch die Risiken seien nach wie vor hoch. Der Fokus bleibe vor der Bekanntgabe weiterhin auf den Trends für das Mittel Monjuvi./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 07:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 07:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,06 % und einem Kurs von 15,55EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: MORPHOSYS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m