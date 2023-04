Senior Corporate Executive tritt De.mem's Board of Directors bei

5 April 2023: Das internationale Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Ltd (ASX:DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") mit Hauptsitz in Australien freut sich bekannt zu geben, dass Herr Andreas Hendrik (Harry) De Wit ab heute dem Vorstand von De.mem beitritt.

Herr De Wit ist eine hochrangige Führungskraft, die an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Seit 2016 ist er CEO für die Region Asien-Pazifik bei Fresenius Medical Care. In dieser Funktion ist er auch für die Aktivitäten des Unternehmens in Australien und Neuseeland verantwortlich. Darüber hinaus war er von 2016 bis 2021 Mitglied des Vorstands von Fresenius Medical Care. Zuvor war De Wit in weiteren leitenden Positionen in der Gesundheitsbranche tätig, unter anderem bei Covidien (früher Tyco Healthcare).

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenkrankheiten. Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 4.100 Dialysekliniken und 42 Produktionsstätten für Dialyseprodukte. Allein in Australien unterhält der Konzern 23 Dialysekliniken und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter. Fresenius Medical Care ist an der Frankfurter und der New Yorker Börse notiert und Mitglied im Deutschen Aktienindex (DAX), der 40 der größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes repräsentiert.

Die Wasseraufbereitung und der Einsatz von Membranen haben eine zentrale Bedeutung für die Dialyse. Während viele Kliniken ihre eigenen Abwasseraufbereitungsprozesse betreiben, die typischerweise auf Membranen beruhen, werden bei der Dialyse selbst Hohlfasermembranen - die Technologie, auf die sich De.mem spezialisiert hat - eingesetzt, die als künstliche Nieren für den Patienten dienen.

Herr De Wit tritt dem Vorstand von De.mem als nicht-geschäftsführender Direktor bei und wird De.mem bei der strategischen Entwicklung, dem Vertrieb und Marketing, dem operativen Geschäft und den finanziellen Leistungszielen unterstützen.

CEO-Kommentar

Der Vorstandsvorsitzende von De.mem, Andreas Kroell, sagte:

"Wir fühlen uns geehrt, Herrn De Wit bei De.mem willkommen zu heißen. Mit seiner großen Erfahrung in der Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung wird er eine Bereicherung für unser Unternehmen sein. Sein umfangreiches Netzwerk wird unserem Unternehmen viele Möglichkeiten eröffnen."