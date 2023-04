RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Brillenkonzern sollte in der Lage sein, ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich zu erzielen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung einer um 0,5 Prozentpunkte steigenden operativen Profitabilität (Ebit-Marge) im laufenden Jahr halte er weiterhin für zu optimistisch./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 17:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 167,7EUR gehandelt.



