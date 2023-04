BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Retail-Investmentmarkt für Q1 2023 / Retail-Investmentmarkt trotz schwierigem Marktumfeld im Assetklassen-Vergleich vorne

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Das Transaktionsgeschehen auf dem Retail- sowie demgesamten gewerblichen Investmentmarkt wurde im ersten Quartal entscheidend durchzahlreiche externe Einflussfaktoren bestimmt, die zu einem sehr verhaltenenMarktgeschehen geführt haben. Somit ist das Investmentvolumen auf demRetail-Investmentmarkt zum Jahresbeginn mit rund 1,5 Mrd. EUR um 26 % imVorjahres- und 41 % im langjährigen Vergleich gesunken. Dies ergibt eine Analysevon BNP Paribas Real Estate."Durch das herausfordernde Finanzierungsumfeld und die daraus resultierendeFortsetzung der Preisfindungsphase konnten gerade im Einzeldeal-Segment nur sehrwenige Transaktionen registriert werden. Dass sich Retail-Assets allerdings aufeinem vergleichbaren Level bewegen wie Büroimmobilien mit rund 1,3 Mrd. EUR, istein deutliches Indiz für das assetklassenübergreifend schwierigeInvestmentmarktumfeld für Verkäufer und Investoren", erklärt Christoph Scharf,Geschäftsführer und Head of Retail Services der BNP Paribas Real Estate GmbH. Soentfielen gemessen an der Anzahl rund 90 % der Einzelverkäufe auf Deals miteinem Volumen von unter 50 Mio. EUR, was die aktuelle Situation auf denFinanzmärkten widerspiegelt. Großvolumige Investments, die in der Regelhauptverantwortlich für hohe Investmentumsätze sind, waren somit in den erstendrei Monaten bisher dem Share-Deal-Sektor in Form von Beteiligung und wenigerden Investments in einzelne Assets vorbehalten.Fehlende Großdeals an A-StandortenDie fehlenden Großtransaktionen im dreistelligen Millionenbereich drücken sichim Investmentvolumen der A-Standorte aus. Zwar erreichen die Top-Märkte miteinem Umsatz von insgesamt 910 Mio. EUR ein etwas besseres Zwischenresultat alsim Vorjahr (822 Mio. EUR), dies hängt jedoch maßgeblich mit dem Teilverkauf desKaDeWes in Berlin zusammen, der alleine das Gros des Volumens in den A-Städtenausgemacht hat. Neben diesem Deal konnten zum Jahresauftakt lediglichvereinzelte kleinere Transaktionen in den größten Investmentstandortenregistriert werden. Insgesamt ist die schwächere Zwischenbilanz zunächstallerdings als Momentaufnahme zu werten, die direkt durch die wirtschaftlicheGesamtgemengelage mitbestimmt wird.Das bislang verhaltene Marktgeschehen im ersten Quartal drückt sich ebenfalls inder Verteilung des Volumens auf die unterschiedlichen Objektarten aus: Somitsetzen sich die Kaufhäuser getrieben durch den anteilsmäßigen Verkauf desKaDeWes nach dem ersten Jahresabschnitt mit knapp 50 % des Gesamtergebnisses andie Spitze des Rankings. Einige kleinere Transaktionen und Portfolios warenzudem auch in der Fachmarktsparte zu beobachten (fast 27 %). Shoppingcenter