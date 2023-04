NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch ihre moderaten Vortagesverluste nur leicht ausweiten. Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP fielen schwächer als erwartet aus. Der ADP-Bericht gilt als wichtiger Vorläufer für den an diesem Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung, der von der US-Notenbank Fed genau analysiert wird. Dabei gilt: je stärker der Arbeitsmarkt, desto stärker treibt er die Inflation an, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert den Kampf gegen die hohe Teuerung.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit 0,2 Prozent im Minus auf 33 333 Zähler. Am Montag war der bekannteste Wall-Street-Index im Handelsverlauf noch auf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen geklettert. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Mittwoch von IG ebenfalls 0,2 Prozent schwächer erwartet und damit bei 13 076 Zählern. Erst am Vortag hatte der Nasdaq-Auswahlindex zeitweise den höchsten Stand seit August 2022 erreicht.