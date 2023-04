Anlass der Studie: Jahresbericht 2022

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: EUR71

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 77,00 auf EUR 71,00.

Zusammenfassung:

Knaus Tabbert lieferte im 4. Quartal Rekordergebnisse, die sein operatives Potenzial in einem normalisierten Umfeld unter Beweis stellten. Die Leistung wurde durch die erste zweistellige AEBITDA-Marge (11%) seit Q1/21 hervorgehoben, und das Management geht davon aus, dass sich die gute Geschäftsdynamik in diesem Jahr fortsetzen wird, dank der hohen Branchennachfrage, eines Auftragsbestands von EUR1,3 Mrd. und einer verbesserten Kapazitätsauslastung mit ausreichend Mitarbeitern. Die Ergebnisse übertrafen die Guidance und die Marktprognose für 2022, was das Vertrauen des Marktes in die Fähigkeit von KTA stärken sollte, ein immer noch schwieriges Lieferkettenumfeld zu bewältigen. Unser Kursziel liegt nun bei EUR71 (zuvor: EUR77), nachdem wir den risikofreien Zinssatz in unserem Modell auf 2,4% (vorher: 1,5%) erhöht haben, um die Entwicklung der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe zu berücksichtigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und glauben, dass das Unternehmen mit seiner breiten Palette an Marken und Modellen seinen Marktanteil und seine Margen weiter ausbauen kann.



Die Knaus Tabbert Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 44,00EUR gehandelt.