MicroVision präsentiert neuen MOVIA(TM)-Sensor und erhält Auftrag für bereits etabliertes Sensormodell

REDMOND, WASHINGTON / ACCESSWIRE / 5. April 2023 / MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Solid-State-Lidar- und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) für die Automobilindustrie, hat heute die Einführung seines neuen Solid-State-Sensors MOVIA, der auf der Flash-Lidar-Technologie basiert, bekannt gegeben. Der kleine Formfaktor und das geringe Gewicht des MOVIA-Sensors machen ihn für eine Vielzahl industrieller Anwendungen interessant, z. B. in der Landwirtschaft, in der Logistik, im Bergbau und in der Schifffahrt. Darüber hinaus ergänzt der MOVIA-Sensor für den Nah- und Mittelbereich auch unseren MAVIN-Sensor für den dynamischen Hochgeschwindigkeitsbereich und erweitert unser Angebot an kompletten Lidar-Wahrnehmungssystemen für Automobilhersteller.