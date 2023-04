Greenback erreicht wichtige Unterstützung.

Unsere letzte Kommentierung zu USD / JPY von Ende Februar überschrieben wir mit „Erholung des Greenbacks erreicht wichtige Phase.“ Der US-Dollar erreichte zum damaligen Zeitpunkt den massiven Widerstandsbereich von 135 JPY. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte für weitere Entlastung gesorgt.

Rückblick.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Noch steht die Antwort auf die Frage aus, ob es sich bei der zurückliegenden Erholung des US-Dollar „nur“ um eine Reaktion auf die zuvor erlittenen Verluste oder aber um eine potentielle untere Trendwende handelt. Die nächsten Handelstage könnten diesbezüglich bereits wichtige Argumente liefern. Der US-Dollar hat im Bereich von 127,5+ JPY Halt gefunden. Infolge der gestarteten Erholung hat der Greenback seinen seit Oktober 2022 dominierenden Abwärtstrend verlassen. Mit Erreichen des Bereiches um 135 JPY steuert der US-Dollar nun auf eine Weichenstellung zu. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 135 JPY könnte dem US-Dollar weitere Luft in Richtung 138+ JPY und 140 JPY verschaffen. Ein erster Ausbruchsversuch lief vielversprechend an, muss sich nun jedoch manifestieren. Mit dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie, die im Bereich von 135 JPY verläuft, würde sich das Chartbild darüber hinaus deutlich aufhellen. […]“.





Aktuelle Lage / Chartbild

Zunächst nutzte der US-Dollar die Gunst die Stunde und durchbrach den Widerstand von 135 JPY. Damit aktivierten sich zunächst mit den 138+ JPY und den 140 JPY weitere Bewegungsziele auf der Oberseite. Der US-Dollar nahm den Widerstand bei 138+ JPY zwar noch ins Visier, konnte diesen Bereich aber nicht nachhaltig unter Druck setzen. Die 140 JPY blieben gänzlich ungefährdet.

Vor dem Erreichen der 138+ JPY setzte die Gegenwehr des Japanischen Yen ein. Der US-Dollar wurde zurückgedrängt. Ein erstes Aufbäumen des Greenbacks schaffte es nicht einmal in die Nähe der 135 JPY. Aktuell läuft der US-Dollar wieder in Richtung 130 JPY.

Wie könnte es weitergehen?

Wieder einmal stehen dem US-Dollar richtungsweisende Handelstage ins Haus; dieses Mal auf der Unterseite. Sollte es für den US-Dollar unter die 130 JPY gehen, würde das Januar-Tief bei 127+ JPY zwangsläufig in den Fokus rücken. Um das Erholungsszenario wieder aufzunehmen, bedarf es eines nachhaltigen Vorstoßes über die 138+ JPY bzw. 140 JPY.

Kurzum.

Die Erholung des Greenbacks ist zum Erliegen gekommen. Es drohen weitere Abgaben, sollten die 130 JPY unterschritten werden. Derzeit scheint das Momentum wieder in Richtung des Japanischen Yen zu kippen.