Ohne klare Richtung

Die Suche nach einer klaren Richtung dominiert derzeit das Handelsgeschehen im Nikkei 225. Der japanische Leitindex zeichnet sich seit Monaten durch ein munteres Auf und Ab aus. Für die nächsten Wochen und Monate steht eine Fortsetzung der volatilen Seitwärtsbewegung zu befürchten. Oder kommt es doch womöglich anders?

Rückblick

In unserer letzten Kommentierung zum Nikkei 225 hieß es unter anderem „[…] Der Bereich um 27.000 Punkte stellt eine wichtige Unterstützung dar und sollte tunlichst nicht unterschritten werden. Neben diversen Horizontalunterstützungen verlaufen auch die 200-Tage- und die 38-Tage-Linie in diesem Bereich. Und so wäre ein Rücksetzer unter die 27.000 Punkte aus charttechnischer Sicht ein starkes Warnsignal. Dem Nikkei 225 fehlt es in der aktuellen Situation an frischen Impulsen. Die Gemengelage aus der von Zinssorgen belasteten Stimmung, ambivalenten Konjunkturdaten und nicht zuletzt auch geopolitischen Spannungen hinder(te)n den Nikkei 225 am Vorankommen. Die nächsten Handelstage werden auch in Japan mit zahlreichen frischen Konjunktur- und Preisdaten gespickt sein. Möglicherweise gibt es hierdurch frische Impulse. […]“.





Aktuelle Lage / Chartbild

Der Nikkei 225 schaukelt bereits seit Monaten in einer Range von 28.500+ Punkten bis 25.800 Punkten Auf und Ab. Aktuell nähert sich der Index zwar der Oberseite der Range, doch es fehlt dem Vorstoß an Momentum. Insofern ist eher nicht zu erwarten, dass dem Index kurzfristig der Ausbruch gelingen wird. Auf der Unterseite ist der Index hingegen recht gut abgesichert zu sein. Neben den 27.000 Punkten hat auch der Kursbereich um 26.000 Punkte weiterhin eine große Bedeutung als Unterstützung.

Zahlenflut verpufft

In den letzten Handelstagen wurde der Nikkei 225 mit zahlreichen Konjunkturdaten konfrontiert. Vor allem der eminent wichtige Tankan-Bericht, der zu Wochenbeginn veröffentlicht wurde, wies den einen oder anderen negativen Aspekt auf.

Kurzum

Die Gemengelage präsentiert sich ambivalent. Während sich die robusten US-Indizes stützend auf den Nikkei 225 auswirken, drückt der noch immer starke Yen auf die Stimmung. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Der Index muss nachhaltig über die Zone 28.500 Punkte / 29.000+ Punkte ausbrechen, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären und sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 30.000+ Punkte zu eröffnen. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die 26.000 Punkte / 25.800 Punkte gehen, anderenfalls wäre Obacht geboten.