Quartalsberichtssaison vor Augen

Der Nasdaq 100 attackiert gegenwärtig den außerordentlich wichtigen Kursbereich von 13.000 Punkten. Dass sich das Ganze wenige Tage vor der heißen Phase der US-Quartalsberichtssaison abspielt, mag überraschen. Herrscht mit Blick auf die nahende Quartalsberichtssaison doch etwa Optimismus oder ist es das berühmt-berüchtigte Pfeifen im Walde?

Rückblick.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung musste sich der Nasdaq 100 noch mit anderen Kursniveaus auseinandersetzen. So hieß es in der betreffenden Kommentierung unter anderem „[…] Im besten Fall gelingt es dem Nasdaq 100, die 12.000 Punkte zu verteidigen. Vor dem Hintergrund der Relevanz dieser Zone wäre das außerordentlich wichtig, verläuft in diesem Bereich doch unter anderem auch die 200-Tage-Linie. Dennoch gilt es, einen Rücksetzer unter die 12.000er Marke mit einzukalkulieren. In diesem Fall würde sich dem Index zunächst weiteres Abwärtspotential in Richtung 11.500 Punkte eröffnen. Ein Rücksetzer unter die 11.500 Punkte wäre in der aktuellen Konstellation ein herber Rückschlag und müsste eine Neubewertung der Lage notwendig machen. […]“.





So ging es weiter

Im Großen und Ganzen gelang es dem Nasdaq 100, den Unterstützungsbereich um 12.000 Punkten zu verteidigen, wenngleich bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben dürfte, als es für den Index in Richtung 11.800 Punkten ging. Letztendlich bildete der Test der Zone 12.000 Punkte / 11.800 Punkte die Basis für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß in Richtung 13.000 Punkte.



Charttechnische Perspektiven

Aktuell ringt der Nasdaq 100 mit dem Kursbereich um 13.000 Punkte. Aus charttechnischer Sicht wäre ein signifikanter Vorstoß über diese Hürde ein weiterer wichtiger Etappensieg. Allerdings ist fraglich, ob der Nasdaq 100 unmittelbar vor der Quartalsberichtssaison die notwendige Kraft aufbringen kann, um einen entsprechenden Vorstoß zu lancieren. Sollte das Unterfangen dennoch gelingen, würde sich für den Index die Tür in Richtung 13.700+ Punkte öffnen. Hier liegt das markante Zwischenhoch aus dem August 2022. Sollte es hingegen unter die 11.800 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.



Kurzum

Die aktuelle Situation weist eine gewisse Brisanz auf. In den nächsten Handelstagen werden in den USA wichtige Konjunkturdaten erwartet. Nicht zuletzt steht der US-Arbeitsmarktbericht für März zur Veröffentlichung an. Zudem wirft die anstehende Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus. Bis diese den Technologiebereich „richtig“ erreichen wird, vergehen allerdings noch gut zwei Wochen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Signifikant über die 13.000 Punkte muss der Index, signifikant unter die 11.800 Punkte darf er nicht.