Wuppertaler Startup docunite krempelt die deutsche Immobilienwelt digital um

Wuppertal (ots) - Während vielen Startups gerade die Finanzierung ausgeht, ist

das PropTech docunite kürzlich in Wuppertal in neue und größere Räume gezogen.

Damit hat es die Basis für das künftige nachhaltige Wachstum gelegt. Bereits

2017 gründete der aktuelle Geschäftsführer Patrick Penn das komplett

eigenfinanzierte und auf die Immobilienwelt fokussierte Beratungs- und

Softwareunternehmen. Sein Ziel ist nichts Geringeres als Marktführer im Bereich

des effizienten Datenmanagements zu werden.



Neue Partnerschaften, neue Kunden, neue Mitarbeiter - nach einem erfolgreichen

Jahr 2022 will docunite bis Ende 2023 ihr Wachstum verdoppeln. "Unser Ziel ist

eine stabile Entwicklung ohne Fluktuation. Indem wir mit unserem Neugeschäft

wachsen, verlieren wir unsere Qualität und unsere Arbeit nicht aus den Augen. So

können wir unsere Unternehmenskultur und unseren Team-Spirit kontinuierlich an

die neuen Teammitglieder weitergeben", betont der Immobilienexperte Penn. In

Zeiten der Zinswende, in denen sich viele Fin- und Proptechs am Markt nicht mehr

refinanzieren können, erweist sich dies als Vorteil. "Wir haben uns bewusst für

einen organischen Kurs entschieden - ohne Investorengelder, ohne schnell

aufgebaute Teams und ohne modisches New-Work Vokabular."