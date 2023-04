Index geht die Puste aus. War es das? 

Das war wohl doch des Guten zu viel! Der Dax verpasste es, den entscheidenden Schritt zu machen und musste der Aufwärtsbewegung Tribut zollen. Der Beginn einer neuen Schwächephase? Nur ein kurzes Verschnaufen, ehe es doch noch stramm in Richtung 16.000 Punkte und darüber hinaus gehen wird?

Aktuelle Gemengelage

Der Dax wird gegenwärtig mit zahlreichen Konjunkturdaten konfrontiert. Vor allem in den USA wird es in der zweiten Wochenhälfte weiter hoch hergehen. Zudem läuft die (US-)Quartalsberichtssaison an. Bereits Ende nächster Woche gibt es das erste Highlight, wenn am kommenden Freitag (14.04.) einige US-Banken ihre Daten präsentieren werden. Von da an geht es Schlag auf Schlag. Mit Blick auf die Quartalsberichtssaison dürfte der ein oder andere Marktakteur vorsichtig werden. Die anstehenden Osterfeiertage tragen ebenso zur erhöhten Vorsicht bei. Dass sich das Ganze zudem vor dem Hintergrund eines überkauften Index abspielt, ist der Situation auch nicht unbedingt zuträglich.





Aktuelles Chartbild

Das obere Chartbild offenbart eine ambivalente Konstellation. Zum einen befindet sich der Dax noch immer in Schlagdistanz zu der entscheidenden Zone um 15.700 Punkte und könnte daher jederzeit ausbrechen. Zum anderen droht aber die Ausbildung eines Doppeltops, sollte es dem Index nicht schleunigst gelingen, nachhaltig über die 15.700 Punkte in Richtung 16.000 Punkte vorzustoßen. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 15.250 Punkten abspielen würde. Ein Rücksetzer unter die 15.000 Punkte ist unter allen Umständen zu vermeiden. Sollte es hierzu kommen, würde sich dem Index weiteres Abwärtspotential in Richtung 14.500 Punkte eröffnen.

Kurzum

Die aktuelle Situation ist weder Fisch noch Fleisch. Ein nachhaltiger Vorstoß über die 15.700 Punkte wäre erforderlich, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Dass dem Index kürzlich im entscheidenden Moment die Kraft ausging, sollte zwar nicht überbewertet werden, doch Vorsicht ist allemal geboten. Solange sich der Rücksetzer oberhalb von 15.250 Punkten abspielt, ist erst einmal alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es dann tunlichst nicht mehr gehen.