interzum 2023 ICDLI präsentiert HPL Gallery in Köln (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die internationale Leitmesse für Möbelfertigung und Interior

Design interzum ist zurück in den Kölner Messehallen - mit dabei vom 9. bis zum

12. Mai ist das ICDLI (International Committee of the Decorative Laminates

Industry aisbl): Unsere HPL Gallery bietet dem internationalen Messepublikum die

ganze Bandbreite attraktiver HPL Dekordesigns sowie vielfältige Informationen zu

den Leistungseigenschaften des Materialsystems. Auch das Leitthema der interzum,

"Neo-Ökologie", steht im Fokus: Die Environmental Product Declaration (EPD) für

HPL und HPL-Compact dokumentieren beim ICDLI-Messeauftritt eindrucksvoll, wie

HPL-Unternehmen mit nachhaltigen Produkten und Prozessschritten ihre

gesellschaftliche Verantwortung für Klimaschutz und Ressourcenschonung

wahrnehmen.



Corona machte es nötig, dass im Jahr 2021 nur ein digitaler Messeauftritt, die

interzum @home2021, stattfand. In diesem Jahr informiert sich das Who-is-Who der

Möbel- und Einrichtungswelt nun wieder vier Tage lang direkt in Köln über

Innovationen und Produktneuheiten aus aller Welt. Wer einen Blick auf das

spannende, vielfältige und universelle Materialsystem HPL werfen möchte, ist in

Halle 5.2, Stand: G79 richtig. Ob für den Innen- und Außenbereich, für Küchen-

und Büromöbel, Feuchträume, Türen, Arbeitsplatten oder Fassaden: Das ICDLI

präsentiert die mannigfaltigen Einsatzgebiete von HPL anhand von

Dekor-Beispielen zum Anfassen und Angucken.