Hamburger Pensionskassen sind erste private Euro-Investoren in Fonds der Vereinten Nationen / Erste Privatplatzierung in Euro zur Finanzierung von Projekten der UN-Sonderorganisation IFAD (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Hamburger Pensionskasse und drei weitere in Hamburg

administrierte Einrichtungen aus dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge

investieren als erste Unternehmen aus Deutschland und als erste Investoren mit

einer Euro-Denominierung in Programme zur globalen Ernährungssicherheit des

International Fund for Agricultural Development (IFAD). Mit ihren Programmen

erleichtert die IFAD Bevölkerungsteilen Zugang zu Finanzdienstleistungen.



Die in Rom ansässige Sonderorganisation der Vereinten Nationen begibt seit 2022

Anleihen in US-Dollar. Das 65 Mio. Euro schwere Investment um den Ankerinvestor

Hamburger Pensionskasse markiert den Startschuss für die Erweiterung des

Programms in der Währung Euro. Das Angebot der IFAD trifft dabei auf großes

Interesse in der Branche, denn den Anlegern bieten sich für die Risikoklasse

vergleichsweise attraktive Renditen. Doch der Zugang steht nicht jedem offen,

Investoren werden vorher von der IFAD überprüft.