Das Startup SPAREPARTSNOW unterstützt die Rennfahrerin Sophia Flörsch als erste Rennfahrerin auf dem Weg in die Königsklasse - Die Formel 1 / Das Logo von SPAREPARTSNOW ziert jetzt ihren Helm

Aachen (ots) - SPAREPARTS NOW und Spohia Flörsch gehen Formel 3 Partnerschaft

ein



Das Startup SPAREPARTS NOW unterstützt die Rennfahrerin Sophia Flörsch als erste

Rennfahrerin auf dem Weg in die Königsklasse Formel 1. Motorsport und

Maschinenbau haben seit jeher gemeinsame Werte und sind die Speerspitze für

zukunftsweisende Veränderungen. Als Teil des Teams Sophia, ziert das Logo von

SPAREPARTS NOW zukünftig den Helm von Flörsch.



Im Rennsport und im Maschinenbau stehen die Zeichen auf Veränderung. Der

Rennsport wird zunehmend grüner und gilt als Testfeld für neue Technologien.

Ebenso wird das Fahrerlager durch Sophias Power verändert und auf eine diverse

Zukunft eingestellt. Als Startup im Maschinenbau, eine der traditionellsten und

innovativsten Branchen in Deutschland, treibt SPAREPARTS NOW diese Veränderung

ebenso voran.