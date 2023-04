(Im 1. Absatz, 2. Satz wurde die Schreibweise des Vornamens korrigiert: Andrzej)

WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Polen treibt die Militärhilfe für die Ukraine rasch voran. Acht Kampfjets vom sowjetischen Typ Mig-29 seien schon geliefert, sechs weitere Maschinen würden in Kürze übergeben, sagte Präsident Andrzej Duda am Mittwoch bei einem Besuch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Warschau. Bislang war nur die Lieferung der ersten vier Maschinen an Kiew bekannt gewesen. Im Kriegsgebiet in der Ukraine deutete sich eine Annäherung im Konflikt um das Atomkraftwerk Saporischschja an: Russland signalisierte Unterstützung für eine Schutzvereinbarung für die Anlage.

Damit will die Internationale Atomenergiebehörde IAEA die Gefahr einer Atomkatastrophe bannen. Die Anlage in Saporischschja war in den ersten Monaten nach der russischen Invasion in die Ukraine im vergangenen Jahr umkämpft und ist derzeit unter russischer Kontrolle. Nach Vorschlägen von IAEA-Chef Rafael Grossi darf das AKW künftig weder beschossen werden noch als Basis für Angriffe dienen. Das Kraftwerk befindet sich im Kaltbetrieb, was aber ein Atomunglück nicht ausschließen kann.