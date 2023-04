BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Nach einem weniger problematischen Winter als befürchtet, steuerten die europäischen Fluggesellschaften auf einen rekordträchtigen Sommer zu, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Aber auch eine solche "Party" dauere nicht ewig. Sobald die Unternehmensführungen überzeugt seien, dass das starke Umfeld Bestand habe, leasten sie für gewöhnlich mehr Maschinen. Dann steigen die Kapazitäten und die Durchschnittserlöse je Passagier geraten unter Druck./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 18:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 04:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 1,680EUR gehandelt.