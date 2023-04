Bürovermietungsmarkt zwischen taktischer Pause und hoher Nachfrage / Erwarteter Dämpfer zum Jahresbeginn beschert 607.000 m² Flächenumsatz

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - Fast ohne Anmietungen jenseits der 5.000 m² ist derBürovermietungsmarkt in den sieben deutschen Immobilienmetropolen verhalten insJahr 2023 gestartet. Insgesamt verbuchte der Markt einen Flächenumsatz von607.000 m², was einem Rückgang von 31,5 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal2022 entspricht, wie der Immobiliendienstleister JLL in seiner aktuellenQuartalsanalyse errechnet hat. Haben die Vermietungsvolumina 2022 nach oben hinüberrascht, kommt diese Delle im ersten Quartal nun erwartungsgemäß - man könntees als temporäre Ruhephase deuten. Zum einen zeigt sich die potenzielleNachfrage nach wie vor robust und die Unternehmen profitieren von einem sichleicht aufhellenden Konjunkturumfeld, zum anderen lasten aber Kosten undUnsicherheiten auf unternehmerischen Entscheidungsprozessen.Dr. Konstantin Kortmann , Country Leader JLL Germany und Head of Markets: "DerBürovermietungsmarkt hat diesmal mit dem Jahreswechsel eine harte Kante erlebt -das Momentum ist nach dem außergewöhnlich starken Jahr 2022 spürbarzurückgegangen. Aber mittelfristig sehen wir weiterhin große Nachfrage und einegut gefüllte Pipeline. Zwar werden die Deals kleiner, doch spielen Qualität,ESG-Kriterien und zentrale Lage eine zunehmend wichtige Rolle, sodass Wettbewerbund Mietpreisentwicklung weiterhin dynamisch sind. Hierbei agieren dieverschiedenen Branchen sehr heterogen."Denn genauso differenziert wie sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt aktuellzeigen, müssen auch die Entwicklungen in den einzelnen Branchen gesehen werden.Gestiegene Energie- und Personalkosten treffen nicht alle Branchengleichermaßen, und selbst wenn sich die Gas- und Stromkosten wieder auf einemdeutlich niedrigeren Niveau eingependelt haben, treibt die Sorge um zusätzlicheLohnkosten nicht nur jedes Unternehmen, sondern auch die Europäische Zentralbankum. Letztere sieht aufgrund der nach wie vor hohen Kerninflation die Gefahreiner Lohn-Preis-Spirale. Die jüngsten Tarifabschlüsse, die zwischenArbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt wurden, liegen teilweise beideutlich mehr als zehn Prozent, und noch sind nicht für alle ArbeitnehmerEinigungen erzielt worden. Nimmt man eine zehnprozentige Lohnsteigerung alsDurchschnitt für alle der gewerkschaftlich organisierten elf MillionenBeschäftigten an, so würde dies Mehrkosten bei den betroffenen Unternehmen vonmehr als drei Milliarden Euro verursachen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwelchem Umfang diese zusätzliche Kostenbelastung an die Kunden weitergegebenwird.Von Lohnsteigerungen profitieren hingegen die Arbeitnehmer und damit dieKonsumenten, was sich im März bereits in einer aufgehellten Stimmung gezeigt